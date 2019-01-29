Уголовник украл из магазина джинсы и тут же продал их сам

СЕГОДНЯ 14:32 2019-01-29T14:32:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Администратор одного из магазинов в торговом центре на Театральной, обнаружив пропажу из торгового зала пары джинсов, поспешила известить об этом вопиющем факте полицию.

Для того, чтобы раскрыть преступление, хватило пары участковых уполномоченных. Офицеры опросили продавцов, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и зафиксировали момент кражи. А затем задержали и самого вора, которым оказался ранее уже судимый за аналогичное преступление, а также незаконный оборот наркотиков 31-летний житель области. Интересно, что штаны из «чертовой кожи» ценой 5 000 рублей он уже успел кому-то сбыть – наверняка много дешевле номинала.

По году «зоны» за штанину – такое наказание предусматривает действующее законодательство в этом случае.

ИСТОЧНИК KP.RU