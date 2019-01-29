Жительница Черняховска расплатилась за «коммуналку» купюрой банка приколов
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В Черняховске местная жительница расплатилась за жилищно-коммунальные услуги 5-тысячной купюрой «банка приколов». Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.
С заявлением в полицию обратилась представитель расчетного центра. Следственно-оперативная группа опросила свидетелей, просмотрела записи камер наблюдения и установили личность злоумышленницы – 29-летней местной жительницы.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.
ИСТОЧНИК KP.RU