2019-01-29T15:04:20+03:00
Общество

В Балтийске будут судить прораба за гибель рабочего на стройплощадке

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Балтийский городской суд поступило уголовное дело по факту гибели рабочего на строительной площадке. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Трагедия произошла в апреле прошлого года. По версии следствия, прораб допустил к работе сотрудника, не имеющего права управления экскаватором. Этот сотрудник начал поднимать экскаватором плиту, которая упала на рабочего. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Действия прораба были квалифицированы по ч. 2 ст. 216 УК РФ как нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Судебное заседание отложено на 18 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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