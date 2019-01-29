В Калининграде пассажир набросился с ножом на таксиста

СЕГОДНЯ 15:59 2019-01-29T16:02:15+03:00

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В Калининграде патрульные полицейские по горячим следам задержали калининградца, который с ножом набросился на таксиста. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

36-летний пьяный калининградец ехал на такси домой и поругался с водителем. Мужчина достал нож и начал угрожать таксисту расправой.

- 60-летний водитель успел выскочить из машины, а когда злоумышленник попытался его догнать, таксисту удалось вернуться за руль и уехать от агрессивного мужчины, после чего он сообщил об произошедшем в полицию, - сообщили в пресс-службе УМВД.

Сотрудники ППС задержали злоумышленника по горячим следам и доставали в отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU