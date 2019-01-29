Алиханов призвал глав улучать водоснабжение в муниципалитетах
Региональные власти просят глав муниципалитетов тратить половину средств, полученных по Программе конкретных дел, на улучшение качества водоснабжения. Об этом губернатор Антон Алиханов заявил на правительственной «оперативке» во вторник, 29 января.
В прошлом году по программе конкретных дел в муниципалитетах заменили 15 километров труб на объекты водоснабжения и провели ремонтные работы на 184 водозаборных скважинах.
В этом году на реализацию программы из областного бюджета было выделено 190 млн рублей. Кроме этого, власти дополнительно выделили 150 млн рублей, их распределили между Багратионовским, Краснознаменским, Неманским, Озерским и Черняховским городскими округами для комплексного благоустройства по одному населенному пункту в каждом муниципалитете.
ИСТОЧНИК KP.RU