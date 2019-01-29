2019-01-29T16:10:52+03:00
Общество

Алиханов призвал глав улучать водоснабжение в муниципалитетах

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Региональные власти просят глав муниципалитетов тратить половину средств, полученных по Программе конкретных дел, на улучшение качества водоснабжения. Об этом губернатор Антон Алиханов заявил на правительственной «оперативке» во вторник, 29 января.

В прошлом году по программе конкретных дел в муниципалитетах заменили 15 километров труб на объекты водоснабжения и провели ремонтные работы на 184 водозаборных скважинах.

В этом году на реализацию программы из областного бюджета было выделено 190 млн рублей. Кроме этого, власти дополнительно выделили 150 млн рублей, их распределили между Багратионовским, Краснознаменским, Неманским, Озерским и Черняховским городскими округами для комплексного благоустройства по одному населенному пункту в каждом муниципалитете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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