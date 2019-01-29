2019-01-29T16:22:35+03:00
Общество

Жительница Гусева отсудила у туроператора 170 тысяч за сорвавшуюся поездку в Испанию

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Летом прошлого года жительница Гусева решила сделать подарок сыну и его супруге и подарить им тур в Испанию. Женщина в июне оплатила половину стоимости тура – 50 тысяч рублей, однако в начале июля стало известно, что туроператор ООО «Панорама Тур» аннулировал все вылеты.

Обращения к туроператору по поводу возврата денег остались без ответа и жительница Гусева пошла в суд.

Гусевский городской суд взыскал с туроператора уплаченные 50 тысяч рублей, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф – всего 172 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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