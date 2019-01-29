Инспекторы ГИБДД оштрафовали четырех водителей автобусов за нарушение ПДД

СЕГОДНЯ 16:46 2019-01-29T16:47:46+03:00

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Во вторник в Калининграде прошла очередная проверка рейсовых пассажирских автобусов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инспекторы ГИБДД проверили более 30 автобусов, за несколько часов были выявлены четыре нарушителя. Трое водителей забыли включить ближний свет, четвертый перевозил в маршрутке непристегнутых пассажиров.

На всех водителей составили административные протоколы.

ИСТОЧНИК KP.RU