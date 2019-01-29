Облдума займется оптимизацией тарифа на вывоз мусора для бюджетных организаций и малого бизнеса

СЕГОДНЯ 17:23 2019-01-29T17:25:17+03:00

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Калининградская Облдума в ближайшее время обсудит варианты оптимизации платежей за вывоз мусора для бюджетных организаций и малого бизнеса. Об этом сообащет пресс-служба регионального парламента.

Как сообщила спикер Облдумы Марина Оргеева, сейчас беспокойство депутатов вызывают тарифы на вывоз мусора для школ, больниц, детских садов и других бюджетных организаций.

- Депутатам из муниципалитетов поступают критические сигналы о том, что размер оплаты за вывоз мусора увеличился в разы, а средств в местных бюджетах на то, чтобы платить по-новому, не предусмотрено, - сказал Оргеева.

Она добавила, что все чаще жалуются и предприниматели – говорят, что будут вынуждены свернуть бизнес, поскольку тот становится нерентабельным.

- Важно, чтобы люди знали, куда необходимо обращаться, кому и какие документы направлять для того, чтобы снизить тарифную нагрузку, - сказала Оргеева.

ИСТОЧНИК KP.RU