В Калининграде запретили выход на лед двух городских водоемов

СЕГОДНЯ 17:31 2019-01-29T17:32:51+03:00

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В Калининграде запретили выходить на лед двух водоемов. Об этом сообащет пресс-служба мэрии.

По данным ежедневного мониторинга, который проводят сотрудники управления ГО и ЧС, на большинстве водоемов в черте города сохраняется сплошной ледяной покров с толщиной льда более 10 сантиметров. При таком состоянии ледового покрытия пребывание на нем считается безопасным.

- Исключением являются озеро Карповское и река Преголя, где толщина льда менее 10 сантиметров. Выход на лед этих водоемов запрещен, - заявили в мэрии Калининграда.

Напомним, при возникновении чрезвычайных ситуаций на водных объектах Калининграда необходимо в ЕДДС по телефону: 59-64-00 или на единый номер экстренных оперативных служб 112.

ИСТОЧНИК KP.RU