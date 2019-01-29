В Калининграде запретили выход на лед двух городских водоемов
В Калининграде запретили выходить на лед двух водоемов. Об этом сообащет пресс-служба мэрии.
По данным ежедневного мониторинга, который проводят сотрудники управления ГО и ЧС, на большинстве водоемов в черте города сохраняется сплошной ледяной покров с толщиной льда более 10 сантиметров. При таком состоянии ледового покрытия пребывание на нем считается безопасным.
- Исключением являются озеро Карповское и река Преголя, где толщина льда менее 10 сантиметров. Выход на лед этих водоемов запрещен, - заявили в мэрии Калининграда.
Напомним, при возникновении чрезвычайных ситуаций на водных объектах Калининграда необходимо в ЕДДС по телефону: 59-64-00 или на единый номер экстренных оперативных служб 112.
ИСТОЧНИК KP.RU