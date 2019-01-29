2019-01-29T17:42:03+03:00
Звезды

В историко-художественном музее представят выставку фигурок свиней со всего мира

Поросят на протяжении всей жизни собирал ученый и публицист Федор Литвинов
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Калининградский областной историко-художественный музей
Изменить размер текста:

В Калининградском областном историко-художественном музее представят необычную выставку, основанную на частной коллекции свиней. Речь, конечно, идет не о живых поросятах, а о фигурках: из фарфора, стекла, резины и дерева.

Как рассказали в музее, в экспозиции представят коллекцию, которую известный калининградский ученый и публицист Федор Литвинов бережно собирал на протяжении всей своей жизни.

Всего на выставке с 30 января посетители увидят более 200 свиней из разных стран мира.

Выставку представят в преддверии китайского Нового года. Согласно восточному календарю, символ наступившего 2019 года – Жёлтая или Земляная Свинья.

Интересно, что Свинья – замыкающий символ китайского календаря. 2019-й станет годом окончания 12-летнего цикла, и соответственно, годом подведения итогов.

Выставка работает до 24 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Юношеская «Балтика» опередила «Ливерпуль» в международном турнире в Литве
В Зеленоградске установят площадку для воркаута
В Калининграде запретили выход на лед двух городских водоемов
Облдума займется оптимизацией тарифа на вывоз мусора для бюджетных организаций и малого бизнеса
Инспекторы ГИБДД оштрафовали четырех водителей автобусов за нарушение ПДД
Жительница Гусева отсудила у туроператора 170 тысяч за сорвавшуюся поездку в Испанию
Алиханов призвал глав улучать водоснабжение в муниципалитетах
В Калининграде пассажир набросился с ножом на таксиста
В Балтийске будут судить прораба за гибель рабочего на стройплощадке
Жительница Черняховска расплатилась за «коммуналку» купюрой банка приколов
Уголовник украл из магазина джинсы и тут же продал их сам
В Балтийске откроется бесплатная выставка открыток с видами Пиллау XIX–ХХ веков
Жители Советска названы самыми злостными неплательщиками за электричество
Гостья калининградца украла его смартфон стоимостью 90 тысяч рублей