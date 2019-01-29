В историко-художественном музее представят выставку фигурок свиней со всего мира

СЕГОДНЯ 17:42 2019-01-29T17:42:03+03:00

Поросят на протяжении всей жизни собирал ученый и публицист Федор Литвинов

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В Калининградском областном историко-художественном музее представят необычную выставку, основанную на частной коллекции свиней. Речь, конечно, идет не о живых поросятах, а о фигурках: из фарфора, стекла, резины и дерева.

Как рассказали в музее, в экспозиции представят коллекцию, которую известный калининградский ученый и публицист Федор Литвинов бережно собирал на протяжении всей своей жизни.

Всего на выставке с 30 января посетители увидят более 200 свиней из разных стран мира.

Выставку представят в преддверии китайского Нового года. Согласно восточному календарю, символ наступившего 2019 года – Жёлтая или Земляная Свинья.

Интересно, что Свинья – замыкающий символ китайского календаря. 2019-й станет годом окончания 12-летнего цикла, и соответственно, годом подведения итогов.

Выставка работает до 24 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU