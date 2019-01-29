В Зеленоградске установят площадку для воркаута

СЕГОДНЯ 18:28 2019-01-29T18:29:21+03:00

Заняться спортом можно будет на улице Октябрьской

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В Зеленоградске готовят к реализации проект, в рамках которого установят спортивные гимнастические площадки для воркаутка и подготовке к сдаче ГТО.

Как сообщает администрация Зеленоградска, для одной площадки в 144 квадратных метра уже определили место на улице Октябрьской.

Возле здания, где размещается зал спортивной борьбы появится точка для уличных тренировок с турниками и различными конструкциями. Под ноги уложат специальное покрытие.

ИСТОЧНИК KP.RU