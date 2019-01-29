Юношеская «Балтика» опередила «Ливерпуль» в международном турнире в Литве

СЕГОДНЯ 18:41 2019-01-29T18:41:49+03:00

Соревнования проходили с 25 по 27 января

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Участие в крупном международном турнире «Ateitis Cup» в Литве приняли юноши «Балтики» - ребята 2006 года рождения.

Наша команда с первого места в группе вышла в четвертьфинал турнира, где в упорной борьбе проиграла крепкому ФК «Хаммарбю» (Швеция). В итоге калининградские ребята заняли восьмое место.

Как сообщает пресс-служба «Балтики», на девятой строчке итоговой таблицы расположились юноши английского «Ливерпуля».

Всего же в турнире участвовали еще 23 команды, в том числе – «Зенит» (Россия), ФК «Аталанта» (Италия), ФК «БАТЭ» (Беларусь).

Как сказал советник гендиректора «Балтики» Кирилл Волженкин, участие в подобных турнирах очень важно для игроков и тренеров.

- Мы можем увидеть свой уровень, играя с командами класса «Ливерпуля» и «Аталанты», понять, над чем нужно больше работать и на какие компоненты подготовки обратить более пристальное внимание, – отметил Волженкин.

ИСТОЧНИК KP.RU