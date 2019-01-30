В Калининграде накрыли склад с 33 тысячами бутылок алкоголя без акцизных марок
В Калининграде на проспекте Калинина на территории торговой базы полицейские обнаружили склад с алкоголем подозрительного происхождения. Было изъято 33 тысячи бутылок алкоголя без акцизных марок общим объемом более 17 тысяч литров.
Образцы изъятого алкоголя были отправлены на экспертизу.
Пресс-служба УМВД России по Калининградской области сообщает, что обыск в помещениях проводился в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки в особо крупном размере».
Нарушителям грозит до 6 лет лишения свободы со штрафом 1 млн рублей.
Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU