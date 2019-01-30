2019-01-30T10:11:35+03:00
Происшествия

В Калининграде накрыли склад с 33 тысячами бутылок алкоголя без акцизных марок

Спиртное обнаружили на территории базы на проспекте Калинина
Александр КАТЕРУША
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде на проспекте Калинина на территории торговой базы полицейские обнаружили склад с алкоголем подозрительного происхождения. Было изъято 33 тысячи бутылок алкоголя без акцизных марок общим объемом более 17 тысяч литров.

Образцы изъятого алкоголя были отправлены на экспертизу.

Пресс-служба УМВД России по Калининградской области сообщает, что обыск в помещениях проводился в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки в особо крупном размере».

Нарушителям грозит до 6 лет лишения свободы со штрафом 1 млн рублей.

Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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