В Калининграде в садовом обществе «Победа» сгорела дача

СЕГОДНЯ 10:56 2019-01-30T10:56:45+03:00

К счастью, обошлось без пострадавших

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О том, что в садовом товариществе «Победа» в Калининграде горит дом, пожарные узнали вечером во вторник 29 января.

На часах было 16.50, когда поступило сообщение от очевидцев – на место выехали пожарные расчеты близлежащей пожарно-спасательной части.

По данным пресс-службы МЧС России по Калининградской области в «победе» полностью выгорел одноэтажный деревянный дачный дом.

К счастью. Обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU