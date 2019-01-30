В Калининграде в садовом обществе «Победа» сгорела дача
К счастью, обошлось без пострадавших
.Фото: Александр КАТЕРУША
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О том, что в садовом товариществе «Победа» в Калининграде горит дом, пожарные узнали вечером во вторник 29 января.
На часах было 16.50, когда поступило сообщение от очевидцев – на место выехали пожарные расчеты близлежащей пожарно-спасательной части.
По данным пресс-службы МЧС России по Калининградской области в «победе» полностью выгорел одноэтажный деревянный дачный дом.
К счастью. Обошлось без пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU