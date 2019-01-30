2019-01-30T10:56:45+03:00
Происшествия

В Калининграде в садовом обществе «Победа» сгорела дача

К счастью, обошлось без пострадавших
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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О том, что в садовом товариществе «Победа» в Калининграде горит дом, пожарные узнали вечером во вторник 29 января.

На часах было 16.50, когда поступило сообщение от очевидцев – на место выехали пожарные расчеты близлежащей пожарно-спасательной части.

По данным пресс-службы МЧС России по Калининградской области в «победе» полностью выгорел одноэтажный деревянный дачный дом.

К счастью. Обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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