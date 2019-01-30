2019-01-30T10:59:38+03:00
Происшествия

В Гвардейском районе «Хонда» врезалась в дорожный знак: водитель погиб

Виктор Сергеев
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В Гвардейском районе в результате ДТП погиб водитель. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в 16 часов на федеральной трассе.40-летний водитель «Хонды» превысил скорость, не справился с управлением и совершил съезд с дороги, после чего совершил наезд на опору дорожного знака.

В результате ДТП водитель скончался до приезда скорой медицинской помощи. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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