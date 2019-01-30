2019-01-30T11:02:14+03:00
Происшествия

Калининградец избил пенсионера, приревновав его к своей матери

Застав женщину в квартире ее знакомого, сын жестоко расправился с хозяином жилища
Игорь ОРЕХОВ
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В Зеленоградском районе участковые уполномоченные полиции провели проверку по заявлению 53-летнего местного жителя, который сообщил, что его избили.

Обидчиком оказался 33-летний зеленоградец, а причиной конфликта стала его ревность… к собственной матери. Сын был категорически против отнюдь не просто дружеских отношений родительницы с еще вполне молодым и бодрым пенсионером. И когда застал ее в чужой квартире, жестоко расправился с хозяином жилища.

Нанесенные травмы медики квалифицировали как тяжкий вред здоровью. А это означает для ревнивца до восьми лет «зоны» в перспективе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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