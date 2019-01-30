СЕГОДНЯ 11:03 2019-01-30T11:03:47+03:00

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В Калининграде открылся бизнес-инкубатор – новая площадка для поддержки предпринимательских проектов. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, бизнес-инкубатор объединил десять просторных, оборудованных необходимыми коммуникациями офисов на площадке областного Дома предпринимателя на улице Уральской. Сообщается, что почти все рабочие места уже забронированы потенциальными резидентами – преимущественно представителями сферы информационных технологий.

- Спрос уже превысил предложение, – заявил на церемонии открытия бизнес-инкубатора губернатор области Антон Алиханов. – Здесь организовано 70 рабочих мест. Максимальная ставка, которую наш Центр поддержки предпринимательства может снижать для отдельных проектов, установлена в 3,5 тысячи рублей в месяц. Цена вполне конкурентоспособная для текущего рынка офисов и бизнес-пространств в Калининграде.

Помимо низкой арендной платы, сотрудники бизнес-инкубатора обеспечены доступом к расположенным на этой же площадке структурам по поддержке бизнеса, смогут получать консультации по правовым и бухгалтерским вопросам в областном Центре поддержки предпринимательства, участвовать в семинарах и программах обучения.

ИСТОЧНИК KP.RU