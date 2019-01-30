В 2019 году на программу капремонта в Калининградской области потратят 1,6 млрд рублей

СЕГОДНЯ 11:09 2019-01-30T11:35:17+03:00

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В этом году в Калининградской области по программе капремонта приведут в порядок 626 многоквартирных домов, в которых проживает порядка 31 тысячи человек. Об этом сообщили в Фонде капремонта. В том числе ремонту подлежат 66 домов, относящихся к объектам культурного наследия. Общая стоимость запланированных работ составит более 1,6 млрд рублей.

Ремонт первых домов уже стартовал, сообщила подчеркнула гендиректор Фонда капитального ремонта Калининградской области Оксана Астахова.

- С прошлого года мы удачно практикуем выход на объекты в январе. Погодные условия в нашем регионе позволяют работать уже в январе, осадков по статистике меньше, чем весной, а температурный режим не мешает проведению ремонта крыш. Также к работам мы допускаем только те подрядные организации, кто уже положительно себя зарекомендовал, и исключительно с согласия собственников, – сказала Астахова.

ИСТОЧНИК KP.RU