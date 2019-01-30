Зимой в Калининграде до 90 человек в день обращаются в БСМП

СЕГОДНЯ 11:15 2019-01-30T11:15:48+03:00

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Зимой в стационар БСМП во время гололеда обращаются от 40 до 90 человек, в среднем – 60-65 пострадавших. Об этом сообщил заведующий отделением неотложной травматологии Сергей Шило

- Кому-то оказываем помощь и отправляем на амбулаторное лечение, а кого-то госпитализируем в стационар. Летом цифры не снижаются, просто меняется характер травм: в теплое время года они связаны с отдыхом на природе, огородными и другими работами, - сказал заведующий отделением.

В больнице сообщили, если пациенту, обратившемуся в травмпункт самостоятельно, требуется госпитализация, его направляют в отделение травматологии на 60 коек, в котором в 2018 году был проведен капитальный ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU