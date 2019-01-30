2019-01-30T11:33:37+03:00
Общество

В Калининграде в домах на семи улицах отключили электричество

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде в течение дня не отключено электричество в домах на семи улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на ул. Кирова 17, ул. Зоологический тупик 3-5, 8, 10, ул. Чайковского 26а, 26-30, 30б, 36, 33-39, ул. Р. Корсакова 5а, 17, пр-т Мира 26.

С 13.30 до 18.00 отключено электричество на ул. Комсомольской 84-88, 94-100, 100а,б, 108-112, 107-111 и на ул. М. Борзова 12-24, 27-37.

ИСТОЧНИК KP.RU

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