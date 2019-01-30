2019-01-30T11:47:59+03:00
Общество

На калининградских дорогах установят девять станций для контроля веса и габаритов грузовиков

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В этом году в Калининградской области установят девять станций весогабаритного контроля грузовиков. Об этом сообщили на прошедшем заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

На заседании комиссии отметили, что уже завершен монтаж оборудования станций, дорожники в ближайшее время приступят к тестовым работам.

Автоматические станции устанавливают для сохранения дорожной сети. Первый объект был установлен в 2016 году на автомобильной дороге «Родники – Курган».

ИСТОЧНИК KP.RU

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