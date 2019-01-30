Под Калининградом разбился насмерть водитель квадроцикла

СЕГОДНЯ 11:52 2019-01-30T11:52:44+03:00

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Под Калининградом в ДТП погиб водитель квадроцикла. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на 3-м километре автодороги «Люблино-Черепаново». По предварительным данным, 44-летний водитель квадроцикла превысил скорость, не справился с управлением и съехал на обочину, где совершил наезд на дорожный знак. После этого транспортное средство опрокинулось.

Водитель скончался на месте происшествия, пассажир квадроцикла получил травмы госпитализирован.

- В ходе проверки было установлено, что водитель не имел прав на управление, квадроцикл не был зарегистрирован в установленном порядке, - сообщили в полиции, добавив, что одной из сопутствующих ДТП причин стало неудовлетворительное состояние обочины, на которой был снежный накат.

ИСТОЧНИК KP.RU