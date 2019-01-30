2019-01-30T11:52:44+03:00
Происшествия

Под Калининградом разбился насмерть водитель квадроцикла

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:

Под Калининградом в ДТП погиб водитель квадроцикла. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на 3-м километре автодороги «Люблино-Черепаново». По предварительным данным, 44-летний водитель квадроцикла превысил скорость, не справился с управлением и съехал на обочину, где совершил наезд на дорожный знак. После этого транспортное средство опрокинулось.

Водитель скончался на месте происшествия, пассажир квадроцикла получил травмы госпитализирован.

- В ходе проверки было установлено, что водитель не имел прав на управление, квадроцикл не был зарегистрирован в установленном порядке, - сообщили в полиции, добавив, что одной из сопутствующих ДТП причин стало неудовлетворительное состояние обочины, на которой был снежный накат.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградец украл банковскую карту и снял с нее 293 тыс рублей
В Калининграде эвакуировали людей из ТЦ «Мега»
В Калининграде нелегального торговца спиртным поймали за руку уже второй раз за год
В Черняховске "Мерседес" красиво повис на мосту
В калининградскую колонию пытались перебросить 14 мобильных телефонов
За кражу и убийство калининградка получила семь лет на общем режиме.
Прокуратура: Покупать и ремонтировать мусорные контейнеры должен региональный оператор
На одной из строек Калининграда погиб крановщик
На калининградских дорогах установят девять станций для контроля веса и габаритов грузовиков
В Калининграде в домах на семи улицах отключили электричество
Зимой в Калининграде до 90 человек в день обращаются в БСМП
В 2019 году на программу капремонта в Калининградской области потратят 1,6 млрд рублей
В Калининграде открылся бизнес-инкубатор