На одной из строек Калининграда погиб крановщик
Тело 57-летнего мужчины обнаружили в трех метрах ниже кабины
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Вечером 29 января на стройплощадке, расположенной по улице Инженерная в Калининграде произошла трагедия – насмерть разбился крановщик.
Тело 57-летнего мужчины было обнаружено на одной из так называемых площадок безопасности строительного крана, тремя метрами ниже кабины.
- Для установления точной причины смерти человека назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщила официальный представитель регионального Управления СКР Наталья Гацко. – В рамках доследственной проверки выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU