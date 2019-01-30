На одной из строек Калининграда погиб крановщик

СЕГОДНЯ 11:59 2019-01-30T11:59:54+03:00

Тело 57-летнего мужчины обнаружили в трех метрах ниже кабины

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Вечером 29 января на стройплощадке, расположенной по улице Инженерная в Калининграде произошла трагедия – насмерть разбился крановщик.

Тело 57-летнего мужчины было обнаружено на одной из так называемых площадок безопасности строительного крана, тремя метрами ниже кабины.

- Для установления точной причины смерти человека назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщила официальный представитель регионального Управления СКР Наталья Гацко. – В рамках доследственной проверки выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU