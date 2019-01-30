2019-01-30T12:32:28+03:00
Общество

Прокуратура: Покупать и ремонтировать мусорные контейнеры должен региональный оператор

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:

Приобретать, устанавливать и ремонтировать мусорные контейнеры должен региональный оператор. Также оператор должен убирать места погрузки отходов, так как это является его прямой обязанностью, сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

- Возлагать обязанность покупать и ремонтировать контейнеры на органы местного самоуправления, управляющие компании, ТСЖ и жителей незаконно, - заявили в областной прокуратуре.

В ведомстве отметили, что это образует нецелевое использование бюджетных средств, а также массово нарушает жилищные права граждан, являющихся потребителями коммунальных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградец украл банковскую карту и снял с нее 293 тыс рублей
В Калининграде эвакуировали людей из ТЦ «Мега»
В Калининграде нелегального торговца спиртным поймали за руку уже второй раз за год
В Черняховске "Мерседес" красиво повис на мосту
В калининградскую колонию пытались перебросить 14 мобильных телефонов
За кражу и убийство калининградка получила семь лет на общем режиме.
На одной из строек Калининграда погиб крановщик
Под Калининградом разбился насмерть водитель квадроцикла
На калининградских дорогах установят девять станций для контроля веса и габаритов грузовиков
В Калининграде в домах на семи улицах отключили электричество
Зимой в Калининграде до 90 человек в день обращаются в БСМП
В 2019 году на программу капремонта в Калининградской области потратят 1,6 млрд рублей
В Калининграде открылся бизнес-инкубатор