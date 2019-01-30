Прокуратура: Покупать и ремонтировать мусорные контейнеры должен региональный оператор

СЕГОДНЯ 12:31 2019-01-30T12:32:28+03:00

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Приобретать, устанавливать и ремонтировать мусорные контейнеры должен региональный оператор. Также оператор должен убирать места погрузки отходов, так как это является его прямой обязанностью, сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

- Возлагать обязанность покупать и ремонтировать контейнеры на органы местного самоуправления, управляющие компании, ТСЖ и жителей незаконно, - заявили в областной прокуратуре.

В ведомстве отметили, что это образует нецелевое использование бюджетных средств, а также массово нарушает жилищные права граждан, являющихся потребителями коммунальных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU