За кражу и убийство калининградка получила семь лет на общем режиме.

СЕГОДНЯ 12:39 2019-01-30T12:40:57+03:00

Сначала женщина обворовала своего собутыльника, потом из ревности зарезала сожителя

Изменить размер текста: A A

Багратионовский районный суд постановил приговор в отношении местной жительницы, на счету которой – убийство и кража.

Для начала дама размялась на своем приятеле, вместе с которым 5 июня прошлого года пьянствовала в одной из квартир города Мамоново. Мужик оказался слабее (хотя, может, собутыльница ему усиленно подливала) и вырубился в процессе застолья. Получив необходимую свободу действий, гостья обшарила карманы хозяина жилища, нашла там шесть тысяч рублей наличными и, удовлетворенная результатом, удалилась.

Не прошло и недели, как опять-таки во время квартирной на улице Степной в том же Мамоново нашу антигероиню охватил приступ ревности: сожитель якобы уделял чрезмерное внимание другой участнице застолья. За что и получил от подруги удар ножом в правое бедро. Клинок повредил артерию, хлынула кровь потоком, пока ехала «Скорая», раненый скончался вследствие острой кровопотери.

Подсудимая, надо отдать ей должное, защищалась до последнего, как могла. Не отрицая факта кражи, решительно утверждала, что похитила «только» три тысячи целковых. А насчет поножовщины все свалила на присутствовавшего в квартире другого мужчину – дескать, он и пырнул ее любимого гражданского мужа.

Суд всем этим россказням не поверил, сделав скидку лишь на пошатнувшееся здоровье убийцы и воровки и ее помощь следствию. И «по совокупности» отправил гражданку на семь лет в исправительную колонию общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU