2019-01-30T12:41:03+03:00
Общество

В калининградскую колонию пытались перебросить 14 мобильных телефонов

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Сотрудники оперативной службы колонии №13 в поселке Славяновка в Багратионовском районе предотвратили доставку мобильных телефонов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН.

В минувшую субботу вечером около колонии был задержан 35-летний мужчина. При досмотре у него нашли 9 мобильных телефонов и два зарядных устройства.

Спустя два дня сотрудники колонии задержали 39-летнего мужчину, который также «прогуливался» около исправительного учреждения. У него изъяли пять мобильников с зарядками.

На задержанных завели административные дела, им грозит штраф до 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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