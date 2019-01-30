В калининградскую колонию пытались перебросить 14 мобильных телефонов
.Фото: Александр Подгорчук
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Сотрудники оперативной службы колонии №13 в поселке Славяновка в Багратионовском районе предотвратили доставку мобильных телефонов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН.
В минувшую субботу вечером около колонии был задержан 35-летний мужчина. При досмотре у него нашли 9 мобильных телефонов и два зарядных устройства.
Спустя два дня сотрудники колонии задержали 39-летнего мужчину, который также «прогуливался» около исправительного учреждения. У него изъяли пять мобильников с зарядками.
На задержанных завели административные дела, им грозит штраф до 5 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU