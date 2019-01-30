В Черняховске "Мерседес" красиво повис на мосту

СЕГОДНЯ 13:10 2019-01-30T13:10:27+03:00

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Скользкая дорога едва не стала причиной серьезного ДТП в Черняховске.

Как сообщили в группе "Сообщество автомобилистов Калининграда и области", в среду утром на одгом из городских мостов так развернуло "Мерседес", что он буквально оседлал бордюр. Еще несколько метров и свалился бы с моста.

К счастью, водителю повезло. Полиция разбирается в обстоятельствах происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU