В Черняховске "Мерседес" красиво повис на мосту
.Фото: Сообщество автомобилистов Калининграда и области
Изменить размер текста:
Скользкая дорога едва не стала причиной серьезного ДТП в Черняховске.
Как сообщили в группе "Сообщество автомобилистов Калининграда и области", в среду утром на одгом из городских мостов так развернуло "Мерседес", что он буквально оседлал бордюр. Еще несколько метров и свалился бы с моста.
К счастью, водителю повезло. Полиция разбирается в обстоятельствах происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU