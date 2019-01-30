В Калининграде нелегального торговца спиртным поймали за руку уже второй раз за год

СЕГОДНЯ 13:15 2019-01-30T13:15:55+03:00

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Калининградские полицейские накрыли подпольный винно-водочный чипок, действовавший под крышей продмага на улице Киевской. Алкогольный барончик лицензии на данный вид деятельности, понятное дело, не имел. Поэтому все 200 хранившихся на момент визита правоохранителей бутылок «огненной воды» били изъяты. А органами дознания по Московскому району в отношении торговца возбуждено уголовное дело.

Впрочем, 39-летнему бизнесмену к подобному не привыкать. Прошлым летом его уже ловили на том же самом, и тогда наказанием стал штраф в 100 тысяч рублей. Плюс традиционная конфискация «паленки», естественно.

Ну а теперь упорному коммерсанту светит год исправительных работ. Положа руку на сердце, в страх и трепет данная санкция тоже не приводит.

ИСТОЧНИК KP.RU