Калининградец украл банковскую карту и снял с нее 293 тыс рублей

СЕГОДНЯ 13:33 2019-01-30T13:34:01+03:00

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В Калининграде полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег с банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

39-летинй калининградец украл карту у своего знакомого и на протяжении новогодних праздников снимал с нее небольшие суммы. Тем не менее, за это время он смог потратить 293 тысяч рублей.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража», ему грозит до 6лет лишения свободы. Злоумышленник уже помещен в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU