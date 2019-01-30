2019-01-30T13:34:01+03:00
Общество

Калининградец украл банковскую карту и снял с нее 293 тыс рублей

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Калининграде полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег с банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

39-летинй калининградец украл карту у своего знакомого и на протяжении новогодних праздников снимал с нее небольшие суммы. Тем не менее, за это время он смог потратить 293 тысяч рублей.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража», ему грозит до 6лет лишения свободы. Злоумышленник уже помещен в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде эвакуировали людей из ТЦ «Мега»
В Калининграде нелегального торговца спиртным поймали за руку уже второй раз за год
В Черняховске "Мерседес" красиво повис на мосту
В калининградскую колонию пытались перебросить 14 мобильных телефонов
За кражу и убийство калининградка получила семь лет на общем режиме.
Прокуратура: Покупать и ремонтировать мусорные контейнеры должен региональный оператор
На одной из строек Калининграда погиб крановщик
Под Калининградом разбился насмерть водитель квадроцикла
На калининградских дорогах установят девять станций для контроля веса и габаритов грузовиков
В Калининграде в домах на семи улицах отключили электричество
Зимой в Калининграде до 90 человек в день обращаются в БСМП
В 2019 году на программу капремонта в Калининградской области потратят 1,6 млрд рублей
В Калининграде открылся бизнес-инкубатор