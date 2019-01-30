2019-01-30T13:47:27+03:00
Общество

В одной из калининградских колоний наладили производство диванов

Только за январь заключенные изготовили более 140 предметов мягкой мебели
Иван МАРКОВ
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Диван, произведенный в ИК-9Диван, произведенный в ИК-9Фото: УФСИН по Калининградской области
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Даже в местах, не столь отдаленных люди не сидят сложа руки. Так, на территории исправительного учреждения №9 УФСИН России по Калининградской области открылся новый производственный участок по сборке мягкой мебели.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, в процессе используется новейшее оборудование, обеспечивающее высокую точность исполнения каждой детали.

- На сегодняшний день с момента открытия участка в учреждении выпущен 421 диван, из них только в январе изготовлено больше 140. Эти показатели в учреждении намерены увеличивать с каждым месяцем, - уточняет пресс-служба.

Также в ИК-9 отмечают, что линия производственного оборудования при полной загруженности позволяет изготавливать до 450 диванов в месяц. Вот только где эти диваны планируется продавать – пока загадка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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