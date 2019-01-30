2019-01-30T13:49:13+03:00
Общество

Калининградец получил 5 лет 6 месяцев «строгача» за хранение 150 гр. марихуаны

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В августе прошлого года некий калининградец около автобусной остановки обнаружил заросли дикорастущей конопли. Мимо пройти мужчина не смоги в результате принес домой более 150 граммов марихуаны. Вскоре его задержали, а наркотики изъяли.

Уголовное дело рассматривалось в особом порядке. Суд признал его виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотиков в крупном размере. И приговорил 5 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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