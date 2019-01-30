2019-01-30T14:14:31+03:00
Общество

В 2018 году в Калининградской области построили 916 тысяч «квадратов» жилья

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В 2018 году в Калининградской области было построено 1612 жилых домов общей площадью 916 тысяч квадратных метров. Такие данным приводит территориальное управление Росстата. По сравнению с 2017 года, ввод жилья вырос на 1,5%.

Из общего количества построенного жилья, 191 дом – многоквартирный площадью 656 тысяч «квадратов»

Индивидуальные застройщики построили 1421 жилой дом общей площадью 259 тысяч кв.м.

Средняя стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых домов (без построенных населением) в 2018 году составила 35 519 рублей, в 2017 году – 38 580 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде задержан 20-летний мужчина, подозреваемый в серии краж
На стадионе «Локомотив» в Калининграде построят новые беговые дорожки
Безработного калининградца задержали за продажу марихуаны, ему грозит до 15 лет колонии
В Калининграде открыли съезд на Окружную с ул. А. Невского
Изменилось время отправления утреннего поезда из Балтийска в Калининград
Корпорация МСП может выделить 1,6 млрд рублей на поддержку шести калининградских инвестпроектов
Балтийский отдельный казачий округ включили в реестр казачьих обществ России
Погибший в Калининграде реконструктор оставил предсмертную записку
В Багратионовском районе сгорел и обрушился жилой дом
Калининградку будут судить за жестокое убийство 77-летнего мужа
Под Янтарным сгорел гараж с моторной лодкой
В Мамоново изменили место установки передвижной поликлиники
В Зеленоградске четырехэтажный дом незаконно стал шестиэтажным
Под Калининградом охотники застрелили лошадь местного фермера
Суд взыскал с калининградца 226 тысяч рублей за незаконную врезку в водопровод
В Калининграде пешеходный переход на улице Октябрьской превратился в гигантскую лужу
Минспорта: Зеленоградск примет большой фестиваль спорта
В Балтийске отремонтируют «убитую» дорогу к 33 судоремонтному заводу
На Калининград из Европы движется эпидемия кори
В Калининградской области намерены ввести штрафы за парковку на газонах
Калининградец тайком снял почти 300 тысяч рублей со счета своего приятеля
Мэр Риги Нил Ушаков задержан, в его доме проходят обыски
Юрий Жирков призвал поскорее освободить футболиста Кокорина