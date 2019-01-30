В 2018 году в Калининградской области построили 916 тысяч «квадратов» жилья

СЕГОДНЯ 14:13 2019-01-30T14:14:31+03:00

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В 2018 году в Калининградской области было построено 1612 жилых домов общей площадью 916 тысяч квадратных метров. Такие данным приводит территориальное управление Росстата. По сравнению с 2017 года, ввод жилья вырос на 1,5%.

Из общего количества построенного жилья, 191 дом – многоквартирный площадью 656 тысяч «квадратов»

Индивидуальные застройщики построили 1421 жилой дом общей площадью 259 тысяч кв.м.

Средняя стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых домов (без построенных населением) в 2018 году составила 35 519 рублей, в 2017 году – 38 580 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU