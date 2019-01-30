2019-01-30T14:50:10+03:00
Общество

В Калининграде в этом году вырубят более 800 деревьев

Виктор Сергеев
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..Фото: Иван МАРКОВ
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В январе администрация Калинингарда выдала 8 порубочных билетов на вырубку 868 деревьев на территории города. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте мэрии.

Больше всего деревьев - 690 будут вырублены на участке ул. А. Невского - ул. Б. Окружная. Порубочный билет получило Управление дорожного хозяйства Калининградской области для строительства Северного обхода.

95 деревьев вырубят на улице Батальной для продолжения строительства жилого комплекса, 83 дерево пойдут под снос на улице Орудийной-Старокаменной, также для строительства многоэтажки, два деревав - на улице Чехова, 16-18.

Также городские власти выдали четыре порубочных билета на вырубку самосевной растительности на трех участках улицы Стрелецкой, а также на ул. Художественной – Воздушной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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