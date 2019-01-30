Под Калининградом ранее судимая сельчанка украла у соседки банковскую карту
В поселке Люблино Светловского городского округа собрались душевно посидеть 38-летняя и 55-летняя соседки. Более молодая сельчанка имела за плечами судимость – может, поэтому не устояла перед искушением стянуть у зазевавшейся хозяйки кредитку. И, едва выйдя из гостей, расплатилась по украденной карте в двух местных магазинах, потратив в общей сложности больше четырех тысяч рублей.
Тем временем законная владелица кредитки хватилась своего платежного средства и поспешила в полицию. Воровку в два счета вычислили и задержали, теперь ей корячится очередной срок – до трех лет.
Положительный аспект этой новости заключается в том, что высокие технологии успешно осваиваются во всех уголках Калининградской области. Отрицательный – в констатации того факта, что преступность по-прежнему процветает во все тех же самых уголках.
ИСТОЧНИК KP.RU