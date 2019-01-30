2019-01-30T15:22:15+03:00
Происшествия

Под Калининградом ранее судимая сельчанка украла у соседки банковскую карту

До того как воровку задержали, она успела снять с чужой кредитки больше четырех тысяч рублей
Игорь ОРЕХОВ
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В поселке Люблино Светловского городского округа собрались душевно посидеть 38-летняя и 55-летняя соседки. Более молодая сельчанка имела за плечами судимость – может, поэтому не устояла перед искушением стянуть у зазевавшейся хозяйки кредитку. И, едва выйдя из гостей, расплатилась по украденной карте в двух местных магазинах, потратив в общей сложности больше четырех тысяч рублей.

Тем временем законная владелица кредитки хватилась своего платежного средства и поспешила в полицию. Воровку в два счета вычислили и задержали, теперь ей корячится очередной срок – до трех лет.

Положительный аспект этой новости заключается в том, что высокие технологии успешно осваиваются во всех уголках Калининградской области. Отрицательный – в констатации того факта, что преступность по-прежнему процветает во все тех же самых уголках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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