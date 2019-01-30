2019-01-30T15:40:39+03:00
Общество

За год в Калининградской области отремонтировали 24 отделения почты

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В 2018 году в Калининградской области отремонтировали 24 отделения почтовой связи. Об этом сообщили на встрече губернатора Антона Алиханова с руководителем макрорегиона Северо-Запад Почты России Дмитрием Серебренниковым, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В прошлом году калининградский филиал Почты Роcсии также реализовал несколько проектов, которые позволили улучшить качество обслуживания граждан.

- Новое отделение заработало в динамично развивающемся микрорайоне Восточный в Калининграде. В преддверии чемпионата мира по футболу недалеко от стадиона «Калининград» было открыто первое в регионе почтовое отделение нового формата, - сообщили в пресс-службе правительства.

Также в 2018 году по программе «Доступная среда» в Калининградской области были оборудованы десять почтовых отделений. Еще 16 отделений по этой программе приведут в соответствие в течение 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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