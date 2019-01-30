За год в Калининградской области отремонтировали 24 отделения почты
В 2018 году в Калининградской области отремонтировали 24 отделения почтовой связи. Об этом сообщили на встрече губернатора Антона Алиханова с руководителем макрорегиона Северо-Запад Почты России Дмитрием Серебренниковым, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В прошлом году калининградский филиал Почты Роcсии также реализовал несколько проектов, которые позволили улучшить качество обслуживания граждан.
- Новое отделение заработало в динамично развивающемся микрорайоне Восточный в Калининграде. В преддверии чемпионата мира по футболу недалеко от стадиона «Калининград» было открыто первое в регионе почтовое отделение нового формата, - сообщили в пресс-службе правительства.
Также в 2018 году по программе «Доступная среда» в Калининградской области были оборудованы десять почтовых отделений. Еще 16 отделений по этой программе приведут в соответствие в течение 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU