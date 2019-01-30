Юрий Жирков призвал поскорее освободить футболиста Кокорина

СЕГОДНЯ 15:45 2019-01-30T15:53:53+03:00

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Юрий Жирков выложил в своем Инстаграме пост, в котором призвал поскорее освободить Александра Кокорина. Стоит отметить, что фустболист не является автором записи – он сделал репост со странички своей супруги, калининградки Инны Жирковой.

Инна написала, что не оправдывает поведение Кокорина и Мамаева, но считает, что они получили сполна.

«Саша, мы тебя очень ждём дома! Я знаю, как тяжело твоим близким без тебя. Знай, что мы с тобой! Все мы понимаем виновность ребят и никто не оправдывает их поведение! Но ребята уже с полна получили! 8 февраля состоится суд и я очень надеюсь, что ребята смогут вернуться к своим детям и женам которым без них очень не легко», - написала Инна Жиркова (орфография сохранена). Также Инна поставила хештег #свободукокорину.

Пост собрал уже больше 700 лайков и 60 комментариев.

Мнения подписчиков разделились. Одни согласны и считают, что «они достаточно уже наказаны» и «сколько маньяков, убийц, воров на свободе, а тут спортсменов под стражу за хулиганство!».

Другие категорически против послаблений и за то, чтобы футболисты «сидели подольше».

«Их детям и женам тяжело без них, а когда они избивали человека, они не думали как родным этого человека будет тяжело. Пусть сидят!» - пишет пользователь mrs.liudmila.

А это оригинальная запись Инны Жирковой, которая спровоцировала волну гневных комментариев.Фото: Instagram.com

«За поступки надо отвечать!!! 3 месяца это достаточно для избиения человека???!!! Инна, а если не дай Бог ваш близкий оказался бы на месте потерпевшего?! Вас бы тоже такое трех месячное наказание устроило?» - спрашивает elina.a2014.

«Надо ребятам до лагеря доехать, пройти так сказать всю цепочку до конца. 3 месяца это мало. Пару лет в самый раз, пусть прочувствуют лагерный быт, тогда может поумнеют», – жестко высказывается mihailtitov1978.

ИСТОЧНИК KP.RU