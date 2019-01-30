Юрий Жирков призвал поскорее освободить футболиста Кокорина
Юрий Жирков выложил в своем Инстаграме пост, в котором призвал поскорее освободить Александра Кокорина. Стоит отметить, что фустболист не является автором записи – он сделал репост со странички своей супруги, калининградки Инны Жирковой.
Инна написала, что не оправдывает поведение Кокорина и Мамаева, но считает, что они получили сполна.
«Саша, мы тебя очень ждём дома! Я знаю, как тяжело твоим близким без тебя. Знай, что мы с тобой! Все мы понимаем виновность ребят и никто не оправдывает их поведение! Но ребята уже с полна получили! 8 февраля состоится суд и я очень надеюсь, что ребята смогут вернуться к своим детям и женам которым без них очень не легко», - написала Инна Жиркова (орфография сохранена). Также Инна поставила хештег #свободукокорину.
Пост собрал уже больше 700 лайков и 60 комментариев.
Мнения подписчиков разделились. Одни согласны и считают, что «они достаточно уже наказаны» и «сколько маньяков, убийц, воров на свободе, а тут спортсменов под стражу за хулиганство!».
Другие категорически против послаблений и за то, чтобы футболисты «сидели подольше».
«Их детям и женам тяжело без них, а когда они избивали человека, они не думали как родным этого человека будет тяжело. Пусть сидят!» - пишет пользователь mrs.liudmila.
А это оригинальная запись Инны Жирковой, которая спровоцировала волну гневных комментариев.Фото: Instagram.com
«За поступки надо отвечать!!! 3 месяца это достаточно для избиения человека???!!! Инна, а если не дай Бог ваш близкий оказался бы на месте потерпевшего?! Вас бы тоже такое трех месячное наказание устроило?» - спрашивает elina.a2014.
«Надо ребятам до лагеря доехать, пройти так сказать всю цепочку до конца. 3 месяца это мало. Пару лет в самый раз, пусть прочувствуют лагерный быт, тогда может поумнеют», – жестко высказывается mihailtitov1978.
ИСТОЧНИК KP.RU