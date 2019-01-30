2019-01-30T15:57:27+03:00
В мире

Мэр Риги Нил Ушаков задержан, в его доме проходят обыски

Их проводит Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией
Иван МАРКОВ
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Нил Ушаков у своего дома в Риге после обыскаНил Ушаков у своего дома в Риге после обыскаФото: TVNET.lv
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В рабочем кабинете мэра Риги Нила Ушакова, а также в его особняке проводит обыски Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил депутат рижской Думы Руслан Панкратов.

- KNAB задержал мэра города Риги и сейчас везет его в следственный изолятор, - заявил Панкратов. - Обыски одновременно производятся в рабочем кабинете в Рижской Думе и по месту жительства в особняке в Межапарке. Изымаются компьютеры, телефоны, флешки, все носители информации и рабочие документы.

Информацию об обыске подтверждает и Делфи, корреспонденты которого видели, как сотрудники KNAB выходили из дома Нила Ушакова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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