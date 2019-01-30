2019-01-30T16:17:28+03:00
Происшествия

Калининградец тайком снял почти 300 тысяч рублей со счета своего приятеля

На протяжении новогодних праздников горожанин периодически пользовался украденной кредитной картой
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

«Не имей сто рублей, а имей одного друга-моряка!» - радостно думал 39-летний житель Калининграда, устроивший себе отличные новогодние праздники за чужой счет. Это удалось после того как горожанин после совместной выпивки тиснул кредитку, принадлежащую 56-летнему приятелю-мореману. Когда тот, наконец, хватился пропажи, денежные активы похудели уже на 293 тысячи рублей.

Сотрудники угрозыска ОМВД России по Центральному району подтвердили личность вора, кстати, уже привлекавшегося ранее к уголовной ответственности. И в ожидании суда водворили преступника в следственный изолятор.

Вот так и рушится крепкая мужская дружба…

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде задержан 20-летний мужчина, подозреваемый в серии краж
На стадионе «Локомотив» в Калининграде построят новые беговые дорожки
Безработного калининградца задержали за продажу марихуаны, ему грозит до 15 лет колонии
В Калининграде открыли съезд на Окружную с ул. А. Невского
Изменилось время отправления утреннего поезда из Балтийска в Калининград
Корпорация МСП может выделить 1,6 млрд рублей на поддержку шести калининградских инвестпроектов
Балтийский отдельный казачий округ включили в реестр казачьих обществ России
Погибший в Калининграде реконструктор оставил предсмертную записку
В Багратионовском районе сгорел и обрушился жилой дом
Калининградку будут судить за жестокое убийство 77-летнего мужа
Под Янтарным сгорел гараж с моторной лодкой
В Мамоново изменили место установки передвижной поликлиники
В Зеленоградске четырехэтажный дом незаконно стал шестиэтажным
Под Калининградом охотники застрелили лошадь местного фермера
Суд взыскал с калининградца 226 тысяч рублей за незаконную врезку в водопровод
В Калининграде пешеходный переход на улице Октябрьской превратился в гигантскую лужу
Минспорта: Зеленоградск примет большой фестиваль спорта
В Балтийске отремонтируют «убитую» дорогу к 33 судоремонтному заводу
На Калининград из Европы движется эпидемия кори
В Калининградской области намерены ввести штрафы за парковку на газонах
Мэр Риги Нил Ушаков задержан, в его доме проходят обыски
Юрий Жирков призвал поскорее освободить футболиста Кокорина