Калининградец тайком снял почти 300 тысяч рублей со счета своего приятеля

СЕГОДНЯ 16:17 2019-01-30T16:17:28+03:00

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«Не имей сто рублей, а имей одного друга-моряка!» - радостно думал 39-летний житель Калининграда, устроивший себе отличные новогодние праздники за чужой счет. Это удалось после того как горожанин после совместной выпивки тиснул кредитку, принадлежащую 56-летнему приятелю-мореману. Когда тот, наконец, хватился пропажи, денежные активы похудели уже на 293 тысячи рублей.

Сотрудники угрозыска ОМВД России по Центральному району подтвердили личность вора, кстати, уже привлекавшегося ранее к уголовной ответственности. И в ожидании суда водворили преступника в следственный изолятор.

Вот так и рушится крепкая мужская дружба…

ИСТОЧНИК KP.RU