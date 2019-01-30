В Калининградской области намерены ввести штрафы за парковку на газонах

СЕГОДНЯ 16:17 2019-01-30T16:17:37+03:00

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В Калининградской области планируют законодательно запретить водителям оставлять свои автомобили на газонах. Об этом сообщает пресс-служба Областной думы.

Как сообщила спикер регионального парламента Марина Оргеева, это вопрос находится в «стадии решения».

- Конституционный Суд подтвердил, что административная ответственность за такие правонарушения может быть установлена на уровне субъекта федерации. Областная Дума готова рассмотреть и поддержать соответствующую инициативу прокуратуры области на своем заседании, - отметила Марина Оргеева.

ИСТОЧНИК KP.RU