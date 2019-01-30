На Калининград из Европы движется эпидемия кори

СЕГОДНЯ 16:36 2019-01-30T16:36:47+03:00

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В Европейском регионе зарегистрировали беспрецедентный рост заболеваемости корью за последние 10 лет. Об этом на официальной странице в Инстаграме сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Калининградской области. Уточняется, что наибольшее количество случаев на Украине, в Грузии. Заболевшие также зарегистрированы в Черногории, Греции, Румынии, Молдове, в Италии и во Франции.

По данным Роспотребнадзора, в России, в отличии от Европейских стран, ситуация по кори стабильная. При этом фиксируют определенное увеличение числа заболевших.

Санитарные врачи отмечают, что практически все не привитые и не переболевшие лица при контакте с больным корью заболевают. Заболевание нередко протекает в тяжелой форме и может привести к серьезным осложнениям и даже к смерти.

- Единственным методом защиты от заболевания является вакцинация, - говорит в Роспотребнадзоре. - Отечественные вакцины против кори за период их многолетнего применения доказали свою высокую эффективность и безопасность.

Корь – заразное заболевание, передача инфекции происходит воздушно-капельным путем.

ИСТОЧНИК KP.RU