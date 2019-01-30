2019-01-30T16:49:21+03:00
Общество

В Балтийске отремонтируют «убитую» дорогу к 33 судоремонтному заводу

Виктор Сергеев
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..Фото: Администрация Балтийского муниципального района
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Администрация Балтийска оформила право собственности на дорогу к 33 судоремонтному заводу. По решению суд дорога передана на баланс муниципалитета, что позволит в дальнейшем ее отремонтировать, сообщается на официальной странице администрации в «Вконтакте».

Участок дороги, располагающийся по ул. А. Серебровской и Нижнее шоссе протяженностью 1350 метров, много лет являлся бесхозяйным объектом. За дорогой никто не следил и не ремонтировал, в результате асфальт на ней давно прохудился, а ямы местами достигают 20-ти сантиметров.

Местные власти уже договорились с министерством развития инфраструктуры о выделении денег на проектирование дороги. Пока же ямы заделают сухим бетоном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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