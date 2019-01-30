Минспорта: Зеленоградск примет большой фестиваль спорта

СЕГОДНЯ 16:52 2019-01-30T17:45:45+03:00

Праздник для спортсменов и болельщиков пройдет осенью в городском ФОКе

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В Калининградской области в новом формате проведут региональную спартакиаду муниципалитетов. Решение было принято на прошедшем в правительстве совещании.

Решающие соревнования спартакиады 2019 года по 10 видам спорта объединят в большой фестиваль спорта.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, праздник спорта пройдет

на базе городского стадиона с натуральным газоном и физкультурно-оздоровительного комплекса Зеленоградска 28 и 29 сентября. Полуфинальны и зональные этапы запланированы в других городах области.

А лагерь имени Лени Голикова на время спортивного фестиваля примет сборные из дальних городов.

В 2018 году соревнования областной спартакиады муниципальных образований включали шахматы, настольный теннис, гиревой спорт, кросс, баскетбол, волейбол и мини-футбол. В турнирах приняли участие более 6 тысяч человек из 20 муниципалитетов.

ИСТОЧНИК KP.RU