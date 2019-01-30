2019-01-30T16:59:17+03:00
Общество

В Калининграде пешеходный переход на улице Октябрьской превратился в гигантскую лужу

Подобные разливы замечены и в других районах города
Иван МАРКОВ
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Разлив на перекрестке Калинина и ОктябрьскойРазлив на перекрестке Калинина и ОктябрьскойФото: предоставлено очевидцем
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Таяние снега в Калининграде привело к тому, что калининградцы начали жаловаться в мэрию города на разлившиеся лужи. Причем, как выяснилось, лужи эти появились не только на тротуарах, но и на проезжей части. Одна из них, как сообщают очевидцы, залила пешеходный переход на пересечении улицы Октябрьской и проспекта Калинина.

- Огромная, глубокая лужа! – пишет калининградка Анна Павловец. -Это пешеходный переход через ул.Октябрьская, на перекрестке с пр-т Калинина. Там невозможно пройти, только с выходом на проезжую часть, что опасно для жизни.

Ранее разлив был замечен на переходе в районе пересечения улиц Пролетарской и Сергеева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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