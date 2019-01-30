Суд взыскал с калининградца 226 тысяч рублей за незаконную врезку в водопровод

СЕГОДНЯ 16:59 2019-01-30T16:59:20+03:00

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Работники коммунальной службы в Багратионовске при обследовании помещения коровника обнаружили врезку в водопроводную сеть и не обнаружили счетчик на воду. Владельца коровника вежливо предложили устранить несанкционированное подключение к водоснабжению, а также заплатить за уже использованную воду, однако мужчина оказался.

Тогда МП «КС г. Багратионовска» обратилось с иском в суд. Который взыскал с собственника коровника плату за несанкционированное подключение к центральному водоснабжению в размере 226 332,28 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU