2019-01-30T17:04:46+03:00
Происшествия

Под Калининградом охотники застрелили лошадь местного фермера

Рядом с трупом годовалой кобылы валялись гильзы и виднелись следы колес джипов
Игорь ОРЕХОВ
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В Зеленоградском районе у местного фермера сорвалась с привязи и ушла в поля годовалая кобыла. Хозяин искал животное всю ночь и отыскал наутро – застреленной. Рядом валялись три гильзы от охотничьих ружей и виднелись следы колес мощных внедорожников. Может, лошадку в темноте приняли за лося или косулю. А может, порешили просто из озорства.

Селянин, конечно, написал по поводу случившегося заявление в полицию, но правоохранители почему-то сразу начали интересоваться не вещдоками, а доходами заявителя. Поэтому особых иллюзий насчет раскрытия убийства кобылы ее безутешный владелец пока не испытывает.

К слову, жители поселка Зеленый гай и других населенных пунктов в окрестностях расположенного там заказника местного значения давно уже боятся, например, отпускать на прогулки своих собак. Просто потому, что питомца легко может постигнуть судьба злосчастной кобылки – прецеденты были. Ведь говорят, наезжающие сюда охотники в азарте стреляют едва ли не по всему, что движется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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