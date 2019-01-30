В Зеленоградске четырехэтажный дом незаконно стал шестиэтажным

СЕГОДНЯ 17:06 2019-01-30T17:08:02+03:00

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Зеленоградский районный суд запретил строительство в городе многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Застройщик грубо нарушил градостроительные и строительные нормы. Компании разрешили построить многоэтажный жилой дом с четырьмя надземными этажами и мансардой. Однако застройщик уже возвел шестиэтажный жилой дом.

Местные власти обратились в суд, который встал на их сторону. Иск о запрете проведения застройщиком строительства работ был удовлетворен, исполнительный лист уже направлен в отдел судебных приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU