В Зеленоградске четырехэтажный дом незаконно стал шестиэтажным
.Фото: Александр Подгорчук
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Зеленоградский районный суд запретил строительство в городе многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
Застройщик грубо нарушил градостроительные и строительные нормы. Компании разрешили построить многоэтажный жилой дом с четырьмя надземными этажами и мансардой. Однако застройщик уже возвел шестиэтажный жилой дом.
Местные власти обратились в суд, который встал на их сторону. Иск о запрете проведения застройщиком строительства работ был удовлетворен, исполнительный лист уже направлен в отдел судебных приставов.
ИСТОЧНИК KP.RU