В Мамоново изменили место установки передвижной поликлиники
.Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Изменить размер текста:
В Мамоново изменено место установки передвижного комплекса «Поликлиника». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
С 4 по 8 февраля мобильный медицинский центр будет размещаться рядом со зданием администрации Мамоновского городского округа на улице Советской, 2.
В эти дни жителям муниципалитета в передвижном комплексе будут доступны маммография, экспресс-анализы крови на сахар и холестерин, измерение внутриглазного давления и антропометрических данных, а также консультации кардиолога и оториноларинголога.
ИСТОЧНИК KP.RU