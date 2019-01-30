В Мамоново изменили место установки передвижной поликлиники

СЕГОДНЯ 17:11 2019-01-30T17:13:00+03:00

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В Мамоново изменено место установки передвижного комплекса «Поликлиника». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

С 4 по 8 февраля мобильный медицинский центр будет размещаться рядом со зданием администрации Мамоновского городского округа на улице Советской, 2.

В эти дни жителям муниципалитета в передвижном комплексе будут доступны маммография, экспресс-анализы крови на сахар и холестерин, измерение внутриглазного давления и антропометрических данных, а также консультации кардиолога и оториноларинголога.

ИСТОЧНИК KP.RU