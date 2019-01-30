Калининградку будут судить за жестокое убийство 77-летнего мужа

СЕГОДНЯ 17:19 2019-01-30T17:19:19+03:00

Женщина нанесла супругу больше двух десятков ударов кулаками и ногами, а затем зарезала кухонным ножом

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Следственный отдел по Центральному району Калининграда регионального УСКР объявил о завершении расследования убийства 77-летнего горожанина его супругой.

В мае прошлого года 54-летня жительница города по ходу застолья в своей квартире на проспекте Мира поссорилась с мужем и принялась его избивать. Воистину, нет ничего страшнее пришедшей в ярость представительницы прекрасного пола: пенсионер, как потом подсчитали судмедэксперты, получил не менее 22 ударов кулаками и ногами по голове и телу. В довершение жена воткнула ему в грудь кухонный нож. Убедившись, что муж перестал подавать признаки жизни, отправилась к соседке и попросила ее позвонить в полицию.

- В ходе предварительного следствия женщина вину в совершении указанного преступления признала частично, - добавила официальный представитель УСКР Наталья Гацко.- В настоящее время сбор доказательственной базы завершен, уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU