2019-01-30T17:26:43+03:00
Происшествия

В Багратионовском районе сгорел и обрушился жилой дом

К счастью, обошлось без пострадавших
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Багратионовском районе устанавливают причину пожара в жилом доме. ЧП случилось рано утром в среду 30 января. Около 6:30 очевидцы сообщили о горящем доме в поселке Славское.

Пожар был серьезным - полностью сгорела и обрушилась кровля жилого частного дома с мансардой. Огонь уничтожил и саму мансарду на общей площади 50 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, выгорела также кирпичная котельная, которая была пристроена к дому.

К счастью, обошлось без пострадавших.

В ликвидации пожара участвовало 12 человек из трех пожарно-спасательных частей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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