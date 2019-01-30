В Багратионовском районе сгорел и обрушился жилой дом
К счастью, обошлось без пострадавших
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Багратионовском районе устанавливают причину пожара в жилом доме. ЧП случилось рано утром в среду 30 января. Около 6:30 очевидцы сообщили о горящем доме в поселке Славское.
Пожар был серьезным - полностью сгорела и обрушилась кровля жилого частного дома с мансардой. Огонь уничтожил и саму мансарду на общей площади 50 квадратных метров.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, выгорела также кирпичная котельная, которая была пристроена к дому.
К счастью, обошлось без пострадавших.
В ликвидации пожара участвовало 12 человек из трех пожарно-спасательных частей.
ИСТОЧНИК KP.RU