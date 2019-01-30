2019-01-30T17:22:19+03:00
Происшествия

Погибший в Калининграде реконструктор оставил предсмертную записку

Игорь ОРЕХОВКирилл Алексеев
Поделиться:
..Фото: Альберт АДЫЛОВ
Изменить размер текста:

Сотрудники следственного управления по Калининградской области СК России продолжают проводить доследственную проверку по факту обнаружения тела мужчины с огнестрельным ранением головы.

Мы выяснили, что погибший - известный калининградский реконструктор, основатель военно-исторического клуба "Звезда" Андрей Печников. Напомним, накануне его обнаружили мертвым в собственной квартире. Рядом, по информации следователей, была найдена винтовка Мосина, из которой предположительно был произведен выстрел.

Из неофициальных источников нам стало известно, что самоубийца оставил предсмертную записку, из которой следует, что он злоупотреблял спиртным и своим поступком хотел избавить семью от причиняемых ей страданий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде задержан 20-летний мужчина, подозреваемый в серии краж
На стадионе «Локомотив» в Калининграде построят новые беговые дорожки
Безработного калининградца задержали за продажу марихуаны, ему грозит до 15 лет колонии
В Калининграде открыли съезд на Окружную с ул. А. Невского
Изменилось время отправления утреннего поезда из Балтийска в Калининград
Корпорация МСП может выделить 1,6 млрд рублей на поддержку шести калининградских инвестпроектов
Балтийский отдельный казачий округ включили в реестр казачьих обществ России
В Багратионовском районе сгорел и обрушился жилой дом
Калининградку будут судить за жестокое убийство 77-летнего мужа
Под Янтарным сгорел гараж с моторной лодкой
В Мамоново изменили место установки передвижной поликлиники
В Зеленоградске четырехэтажный дом незаконно стал шестиэтажным
Под Калининградом охотники застрелили лошадь местного фермера
Суд взыскал с калининградца 226 тысяч рублей за незаконную врезку в водопровод
В Калининграде пешеходный переход на улице Октябрьской превратился в гигантскую лужу
Минспорта: Зеленоградск примет большой фестиваль спорта
В Балтийске отремонтируют «убитую» дорогу к 33 судоремонтному заводу
На Калининград из Европы движется эпидемия кори
В Калининградской области намерены ввести штрафы за парковку на газонах
Калининградец тайком снял почти 300 тысяч рублей со счета своего приятеля
Мэр Риги Нил Ушаков задержан, в его доме проходят обыски
Юрий Жирков призвал поскорее освободить футболиста Кокорина