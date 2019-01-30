Погибший в Калининграде реконструктор оставил предсмертную записку

СЕГОДНЯ 17:22 2019-01-30T17:22:19+03:00

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Сотрудники следственного управления по Калининградской области СК России продолжают проводить доследственную проверку по факту обнаружения тела мужчины с огнестрельным ранением головы.

Мы выяснили, что погибший - известный калининградский реконструктор, основатель военно-исторического клуба "Звезда" Андрей Печников. Напомним, накануне его обнаружили мертвым в собственной квартире. Рядом, по информации следователей, была найдена винтовка Мосина, из которой предположительно был произведен выстрел.

Из неофициальных источников нам стало известно, что самоубийца оставил предсмертную записку, из которой следует, что он злоупотреблял спиртным и своим поступком хотел избавить семью от причиняемых ей страданий.

ИСТОЧНИК KP.RU